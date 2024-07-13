Beşiktaş’ta transfer çılgınlığı! Ciro Immobile'nin ardından hedef Arkadiusz Milik

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Beşiktaş yeni golcüsü Ciro İmmobile’yi sözleşme imzalatmak için saatler sayarken, daha Türkiye’ye adımını atmadan siyah beyazlı taraftarlar arasında İtalyan yıldız çılgınlığı başladı. Geride kalan sezonu 6. sırada bitirmesine rağmen atılan golde 8. sırada kalan Kartal’da Serie A’da tam 4 kez gol krallığı yaşamış 34 yaşındaki futbolcudan beklenti büyük. İtalyan basınından Correire dello Sport da Beşiktaş taraftarlarının ilgisini “Beşiktaş’ta şimdiden İmmobile çılgınlığı: Çocuğun fotoğrafı sosyal medyada viral oldu” başlığıyla okuyucularıyla paylaştı.

KEÇELİ KALEMLE FORMA ARKASINA İSMİ YAZILDI

Gazetede yer alan haberde “Resmi açıklama henüz yapılmadı ancak İmmobile-mania Beşiktaş taraftarları arasında çoktan patlak verdi. Golcü oyuncu, sekiz yıl geçirdiği Lazio’dan ayrılmak ve yeni bir ligde maceraya başlamak için yeşil ışık bekliyor. ‘İmmobile tişörtü’ giyen bir çocuğun görüntüsü viral oldu. Üzerinde Beşiktaş ismi olmayan tişörtün üzerine keçeli kalemle forvetin soyadı yazıldı. Lazio taraftarları kaptanlarının vedasına hazırlanırken, Türk taraftarlar için şimdiden İmmobile-mania oldu” ifadelerine yer verildi.

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BEŞİKTAŞ, MİLİK KONUSUNDA CİDDİ

Bu arada diğer bir İtalyan gazetesi Tuttosport da Beşiktaş’ın Ciro İmmobile’den sonra Juventus ile yollarının ayrılma ihtimali yüksek olan Arkadiusz Milik ile ilgilendiğini yazdı. Tuttosport’a göre, Beşiktaş’ın Polonyalı oyuncuya olan ilgisi güçlü ve İmmobile ile üst düzey bir hücum ikilisi oluşturmayı hedefliyorlar. Türk kulübü, Juve tarafından transfer edilemez olarak görülmeyen Milik konusunda ciddi. Torino ekibinin Milik yerine Chelsea’den Broja ile ilgilendiği de iddia edildi. Milik geçen sezon Juve’de 36 maça çıkarken 8 gol attı, 1 asist yaptı.