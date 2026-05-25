Beşiktaş'ta transfer atağı sağdan başlayacak!

İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

Beşiktaş, Luis Enrique, Arda Okan ve Yusuf ile ilgileniyor.

Transferde önceliği orta sahanın sağına ve sağ kanada veren Beşiktaş yönetimi, üç futbolcuyu gündemine aldı.

Devre arasında da istenen ancak kulübü İnter’in bırakmaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Luis Enrique’yi listenin ilk sırasına alan siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldızı kiralık olarak renklerine bağlamayı planlıyor. İtalyan kulübünün geçen yıl 22.8 milyon Euro’ya aldığı 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 43 maçta oynayıp 1 gol, 3 asist üretti. Güncel değeri 23 milyon Euro olan Luis Enrique’nin Fransa ve İngiltere’den de talipleri bulunuyor.

Göztepe’nin en istikrarlı futbolcularından Arda Okan Kurtulan da Beşiktaş’ın transfer listesindeki isimler arasında. 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro, ancak İzmir kulübünün 15 milyon Euro’dan düşük bir rakama satmayı düşünmediği öğrenildi.

YiNE YENiDEN YUSUF SARI

Başakşehirli Yusuf Sarı da tıpkı Luis Enrique gibi ikinci kez Beşiktaş’ın listesine girdi. Yusuf, 2023’te de gündeme gelmiş, dönemin sportif direktörü Samet Aybaba’nın “Biz kontratak oynamayız” diye veto etmesi üzerine alınmamıştı.

