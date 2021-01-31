Beşiktaş'ta transferin son gününde stoper atağı!
Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta stoper transferi konusunda gelişmeler yaşanıyor. Yönrtim, Leo, Tin ya da Ferro üçlüsünden birisine siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.
Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş' ta stoper atağı da başladı. Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyrn Leo Pereira, Benfica'da oynayan Ferro ve Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı gündemine aldı.
Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran yönetim, transferin son gününde 1 ismi kadrosuna kaymak istiyor.
Tin Jedvaj için Leverkusen'le temas kuran, Leo Pereira ve Ferro'nun da şartlarını kulüplerine soran Beşiktaş, gün içinde şartları sağlayarak bu 3 oyuncudan 1'ine siyah-beyazlı formayı giydirmenin peşinde.
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