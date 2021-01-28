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Futbol
İHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları tam kadro!

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Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları tam kadro!
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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda antrenmanını tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Babaannesinin vefatı nedeniyle dünkü çalışmada yer almayan kaleci Ersin Destanoğlu, bugün yapılan antrenmanda hazır bulundu.

Dün bir kız evlat sahibi olan Gökhan Töre de sabah tesislere gelerek takımla birlikte çalışmasını sürdürdü.

Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda pas organizasyonları ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yarın 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta Trabzonspor hazırlıkları tam kadro

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