Beşiktaş'ta Toure dışında tüm kiralıklar yolcu!

Beşiktaşta Toure dışında tüm kiralıklar yolcu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

Sezonu kupasız kapatacak olan ve önünde tek hedef olarak Süper Lig dördüncülüğü kalan siyah beyazlılar, Atalanta’dan kiralanan El Bilal Toure dışındaki tüm kiralık oyuncuların sezon sonu gönderilmesine karar verdi.

Avrupa kupaları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedeflerinin hiçbirine ulaşamayan Beşiktaş’ta, gelecek sezonun hazırlıklarına start verildi.

Takımdan gönderilecek futbolcuları belirlemeye başlayan yönetim, öncelikle kiralık olarak forma giyen isimlerin performanslarını değerlendirdi. Oyuncuların başarı grafiğini ve takıma uyumlarını dikkate alan siyah beyazlı yöneticiler, Atalanta’dan getirilen El Bilal Toure dışındaki tüm kiralıklar ile yolların ayrılmasına karar verdi.

KALECİ VASQUEZ SADECE 1 MAÇ OYNADI

Yönetimin aldığı karar doğrultusunda, sezon başında kiralanan futbolculardan Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye, Jota Silva Nottingham Forest’a, ara transferde kiralık gelen Kristjan Asllani İnter’e, Devis Vasquez de Roma’ya geri gönderilecek.

Genel performansları yetersiz bulunan bu oyunculardan Cengiz 28 resmi maçta 5 gol, 4 asist, Silva 20 karşılaşmada 4 gol, 1 asist, Asllani 15 maçta 2 gol üretirken, kaleci Devis Vasquez sadece 0-0’lık Karagümrük maçında forma giydi.

