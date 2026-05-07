Beşiktaş'ta Toure dışında tüm kiralıklar yolcu!

Haberin Devamı

Avrupa kupaları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedeflerinin hiçbirine ulaşamayan Beşiktaş’ta, gelecek sezonun hazırlıklarına start verildi.

Takımdan gönderilecek futbolcuları belirlemeye başlayan yönetim, öncelikle kiralık olarak forma giyen isimlerin performanslarını değerlendirdi. Oyuncuların başarı grafiğini ve takıma uyumlarını dikkate alan siyah beyazlı yöneticiler, Atalanta’dan getirilen El Bilal Toure dışındaki tüm kiralıklar ile yolların ayrılmasına karar verdi.

KALECİ VASQUEZ SADECE 1 MAÇ OYNADI

Yönetimin aldığı karar doğrultusunda, sezon başında kiralanan futbolculardan Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye, Jota Silva Nottingham Forest’a, ara transferde kiralık gelen Kristjan Asllani İnter’e, Devis Vasquez de Roma’ya geri gönderilecek.

Haberin Devamı

Genel performansları yetersiz bulunan bu oyunculardan Cengiz 28 resmi maçta 5 gol, 4 asist, Silva 20 karşılaşmada 4 gol, 1 asist, Asllani 15 maçta 2 gol üretirken, kaleci Devis Vasquez sadece 0-0’lık Karagümrük maçında forma giydi.