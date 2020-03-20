Beşiktaş'ta Timon için top Sergen Yalçın'da!

Spor Arena / İsmail ER - Sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius’un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda’da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.

Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.





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