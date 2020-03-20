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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Timon için top Sergen Yalçın'da!

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Beşiktaş'ta Timon için top Sergen Yalçın'da!
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Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak Loris Karius'un yerini doldurmak için kaleci transferi çalışmalarına başladı.

Spor Arena / İsmail ER - Sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius’un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda’da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.

Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

Beşiktaşta Timon için top Sergen Yalçında

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