Beşiktaş'ta teknoloji devri! Kamera sistemi kuruldu, antrenmanlar kaydedilecek

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Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti.

Yeni sezona galibiyetle giriş yapan siyah beyazlılarda çalışmalar sürerken antrenmanların kayıt altına alınması için kamera sistemi kuruldu.

İdmanları kayıt altına alıp anında müdahale etmek isteyen Fransız teknik adam, Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemi kurdurttu.

Siyah beyazlılarda idmanlar kamera sistemiyle kayıt altına alınacak ve saha kenarındaki dev ekrandan anlık olarak futbolcuların hataları gösterilecek.

Böylece idmanların daha verimli geçmesi sağlanacak.

DÜNYADA NAGELSMANN BAŞLATMIŞTI

Kamera sistemini Avrupa'da ilk olarak Nagelsmann başlattı. Alman teknik adam, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi.

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Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma'da drone'larla uyguluyor. Mourinho, drone'ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor.

YANAL DA KULLANDI

F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal bu sistemi kullanmıştı.