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Beşiktaş'ta teknoloji devri! Kamera sistemi kuruldu, antrenmanlar kaydedilecek

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta teknoloji devri Kamera sistemi kuruldu, antrenmanlar kaydedilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 17:35

Spor Toto Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in isteği sonrası kamera sistemi kuruldu.

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Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti.

Yeni sezona galibiyetle giriş yapan siyah beyazlılarda çalışmalar sürerken antrenmanların kayıt altına alınması için kamera sistemi kuruldu.

İdmanları kayıt altına alıp anında müdahale etmek isteyen Fransız teknik adam,  Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemi kurdurttu.

Siyah beyazlılarda idmanlar kamera sistemiyle kayıt altına alınacak ve saha kenarındaki dev ekrandan anlık olarak futbolcuların hataları gösterilecek.

Böylece idmanların daha verimli geçmesi sağlanacak.

DÜNYADA NAGELSMANN BAŞLATMIŞTI

Kamera sistemini Avrupa'da ilk olarak Nagelsmann başlattı. Alman teknik adam, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi.

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Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma'da drone'larla uyguluyor. Mourinho, drone'ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor.

YANAL DA KULLANDI

F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal bu sistemi kullanmıştı.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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