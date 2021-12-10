Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna 7 aday! İlk teklif yapıldı...

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Yerlilerden; daha önce de siyah beyazlıları çalıştıran ve halen Demir Grup Sivasspor’da görev yapan Rıza Çalımbay, A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Başakşehir’den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan Okan Buruk ve kulübün eski futbolcularından Mehmet Özdilek ile Tayfur Havutçu gündeme geldi.

Yabancı teknik direktör adayları içinde geçtiğimiz günlerde Norwich’teki görevine son verilen Alman Daniel Farke ilk sırada yer alıyor.

Siyah beyazlılar, 45 yaşındaki Alman teknik adamla bir görüşme yaparak transfer şartlarını sordu.

Farke’den sonra gündeme gelen ikinci yabancı kariyerinde Shakthar Donetsk ve Roma gibi önemli kulüpler bulunan Portekizli Paulo Fonseca.