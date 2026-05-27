Beşiktaş'ta teknik direktör gelişmesi! Rota değişti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 16:22

Yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta Filipe Luis'le yapılan ilk temastan sonuç çıkmadı. Alman devinin Brezilyalı teknik adama talip olması sonrasında Siyah-beyazlılarda rota Razvan Lucescu'ya çevrildi.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesinde yer alan Filipe Luis'e Avrupa devi talip oldu.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Bayer Leverkusen, son olarak Flamengo'da görev alan 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile görüşmelere başladı. Alman yöneticilerin, Kasper Hjulmand ile yollarını ayırdıktan hemen sonra Filipe Luis'i resmi olarak açıklamak istedikleri öne sürüldü.

Beinsports'un haberine göre; Dün Filipe Luis'le görüşen ancak olumlu ya da olumsuz alamayan Beşiktaş, Leverkusen'in Luis'e olan ilgisinin ardından Razvan Lucescu üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Rumen teknik adamın PAOK ile olan sözleşmesinde 4 milyon euroluk çıkış maddesinin bulunduğu biliniyor.

PAOK'ta iki farklı dönemde görev alan Razvan Lucescu ise 2 Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Süper Kupası olmak üzere 4 kez kupa kaldırdı.

PAOK'taki ikinci döneminde 256 maçta takımın başında yer alan Razvan Lucescu; 143 galibiyet, 56 beraberlik ve 57 mağlubiyet neticesinde 1.89 puan ortalaması yakaladı.

