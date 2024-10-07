Beşiktaş'ta tek konu başlığı: Semih Kılıçsoy! Neden oynamıyor? Hayaller suya düştü...

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Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy geçen sezon yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş için kabus gibi geçen sezonda taraftara ilaç olan genç futbolcu, yeteneğiyle kısa sürede büyülemeyi başarmıştı.

İLK GOLÜ REKORLA GELDİ

Kara Kartallar’ın Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor’u deplasmanda 2-1 yendiği maçta, lig kariyerindeki ilk golünü atan Kılıçsoy, bir ilke imza atmıştı. Amir Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlendikten sonra altıpasta topu filelerle buluşturan Semih, bu golle birlikte Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan ilk 2005 (ve sonrası) doğumlu futbolcu olmayı başarmıştı.

TEK TÜRK OYUNCU

Siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren becerileri, sahada duruşu ve efendi tavırları ile kendine hayran bırakan Semih, geçtiğimiz sezon 5 farklı hoca gördü. Şenol Güneş ile sezona başlarken, daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos ve yeniden Serdar Topraktepe ile çalışma fırsatı buldu. Her teknik direktörün maksimum seviyede verim almaya çalıştığı Semih, çalıştırıcılarını hiç üzmedi ve sadece 1.168 dakika oynayarak, üstelik hiç penaltı atmadan 9 gole ulaşan tek Türk oyuncu olmayı başardı.

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MİLLİ TAKIM'A ALINMADI

Milli Takım’da yıllardır eksikliği ile herkesin hafızalarına kazınan ve 'Biz golcü yetiştiremiyoruz' isyanını insanımıza haykırtan dönemde göstermiş olduğu performans ile en büyük eksiği olduğumuz bölgede, forvette bize silah olacak Semih Kılıçsoy, EURO 2024 öncesi A Milli Takım kadrosuna seçilmiş ardından Ümit Milli Takım’a gönderilmişti.

Ay-yıldızlıların teknik patronu Vincenzo Montella ise yaşanan hadiseyi ‘Semih çok sevdiğimiz bir oyuncu ancak henüz tam bir sezon bitirebilmiş değil. Bizim tüm Milli Takımlarımız çok değerli. Ümit Milli Takımın önemli bir maçı vardı.’ şeklinde aktarmıştı.

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EURO 2024'TE SADECE 1 MAÇ OYNADI

Bu gelişmenin ardından Almanya'da düzenlenen EURO 2024'e katılma şansı yakalayan A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki hücum oyuncusu turnuvada sadece 1 maçta şans buldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın bu kararı da hayli tartışılırken, Almanya'da gelen başarı bu konuyu halının altına süpürdü.

BİR ÇOK TRANSFER İDDİASI VARDI

18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir transfer teklifleri geldiği iddiaları çıkmıştı.

Sport Bild'in haberinde Bayern Münih'in, Caught Offside'a göre West Ham United'ın ve RB Leipzig'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı. Arat yönetiminin Semih'i satmak istemediği ve gelecek sezonda ondan faydalanmak istediği her fırsatta kulağımıza çalındı.

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GÜNÜMÜZE GELDİĞİMİZDE...

Takımın emanetini Serdar Topraktepe'den alarak Giovanni van Bronckhorst'a veren Beşiktaş'ın kurmayları, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girdi. Rafa Silva ve Immobile gibi imza isimlerin kadroya katılmasıyla Semih Kılıçsoy'un bu yıldızlarla oynayarak tecrübe edeceği hayalleri kurulurken bu hayaller zamanla suya düştü. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 425 dakika şans bulan milli futbolcu, bu süre zarfında golle tanışamadı. Hocasının ilk tercihi olamayan Semih, çoğu zaman yedek kulübesine hapsoldu.

BİR SONRAKİ MAÇI İŞARET ETTİ

Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta hiç süre bulamayan Semih hakkında hocası şu ifadeleri kullandı:

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'Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir.'

SEBEP ANTRENMAN PERFORMANSI MI?

Öte yandan bazı iddialara göre Semih Kılıçsoy'un teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından tercih edilmemesinin nedeni, Hollandalı çalıştırıcının genç yıldız adayının antrenman performansından memnun kalmaması olduğu öne sürüldü.