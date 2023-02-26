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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl: "Tüylerimiz diken diken oldu"

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Beşiktaşta Tayfur Bingöl: Tüylerimiz diken diken oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 21:52

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlı futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta oyuncular Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl açıklamalar yaptı.

Oyuncak kampanyasıyla ilgili konuşan Tayyip Talha Sanuç, "Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız." dedi.

Tayfur Bingöl ise "Beşiktaş taraftarı çok anlamlı bir oyuncak kampanyası yaptı. Tüylerimiz diken diken oldu. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok dua etmemiz lazım. Çok insan kaybettik. Üzülüyoruz hala üzgünüz. Futbol konuşmuyoruz bugün. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

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