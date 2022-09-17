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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl: "Fenerbahçe'yi yenmemiz gerekiyor"

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#Beşiktaş#İstanbulspor#Süper Lig
Beşiktaşta Tayfur Bingöl: Fenerbahçeyi yenmemiz gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 22:46

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl karşılaşmayı değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Milli aradan sonra daha iyi dönmek istediklerini kaydeden Gedson Fernandes, "Kesinlikle daha çok çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Asla yeterli değildi bu performansımız. Bizim seviyemizin altında bir oyun oynadık. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok daha iyi ve fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmek istiyoruz." dedi.

Maçta yeterince iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Nathan Redmond, "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz gerekiyordu. Yeterince iyi değildik. 2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun. Milli takım arasında daha iyi çalışıp bunları düzeltmemiz lazım."

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Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyleyen Tayfur Bingöl, "1 puan bizi mutlu etmedi. Valerien Ismael, inanılmaz profesyonelce maçlara hazırlıyor takımı. Bugün bana göre Beşiktaş olarak daha domine etmemiz gerekiyordu oyunu. Topun daha çok bizde olması gerekiyordu. Böyle olursa Beşiktaş'ın karşısında kimse duramaz. Haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi yenip 3 puanı almamız gerekiyor. Oynadığımız zemin çok sertti. Belki bu yüzden oynayamadık. Pas yapan takımız. Zeminde top çok sekiyordu. Zemini biraz problemli bulduk." diye konuştu.

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#Beşiktaş#İstanbulspor#Süper Lig

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