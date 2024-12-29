Beşiktaş'ta tarihi seçim! Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?

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Beşiktaş camiasının merakla beklediği büyük gün sonunda geldi... Siyah beyazlı kulübün yeni başkanının belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak kongrede Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak. Hasan Arat’ın istifası sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Yücel, ilk kez bu görev için yarışacak; Adalı ise 4. defa adaylığını koydu. Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık seçimlerini kazanamadı.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Siyah beyazlı kulüp, yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye sahne olacak. 3 Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım’da istifa etti. Arat’ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise 3 Aralık’ta yönetim kurulunu toplayarak seçim kararı aldı. Beşiktaş’ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü kongre sonucunda göreve seçildi. Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

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HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASIL ÜYELER:

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

YEDEK ÜYELER:

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASIL ÜYELER:

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

YEDEK ÜYELER:

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç