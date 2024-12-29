Beşiktaş'ta tarihi seçim! Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?

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Beşiktaş camiasının merakla beklediği büyük gün sonunda geldi... Siyah beyazlı kulübün yeni başkanının belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak kongrede Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak. Hasan Arat’ın istifası sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Yücel, ilk kez bu görev için yarışacak; Adalı ise 4. defa adaylığını koydu. Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık seçimlerini kazanamadı.
ÜST ÜSTE BEŞİNCİ KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGRE
Siyah beyazlı kulüp, yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye sahne olacak. 3 Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım’da istifa etti. Arat’ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise 3 Aralık’ta yönetim kurulunu toplayarak seçim kararı aldı. Beşiktaş’ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü kongre sonucunda göreve seçildi. Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.
HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASIL ÜYELER:
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Ahmet Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar
YEDEK ÜYELER:
Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin
SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASIL ÜYELER:
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Özkan Arseven
Toygun Batallı
YEDEK ÜYELER:
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz
Turgut Koç