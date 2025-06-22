Beşiktaş'ta tarihi oylama!

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Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılacak. İCC İstanbul Kongre Merkezi’nde, üye çoğunluğu aranmaksızın gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30’da başlayacak. Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

GERi KALMAMIZIN SEBEBi EKONOMiK

Başkan Serdal Adalı, genel kurul üyelerine çağrıda bulunarak, toplantıya katılıp projeler için kendilerine yetki vermelerini istedi. Adalı, “Sizden bu yetkileri kendi konforumuz için değil, Beşiktaş’ın menfaatleri için talep ediyoruz. Rakiplerimizle aramızdaki fark ne akıl, ne vizyon ne de hedeftir. Son birkaç yıldır rekabette geriye kaldıysak bunun sebebi ekonomiktir.

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HER GÜN 125 BiN EURO FAiZ ÖDÜYORUZ

Beşiktaş'ın bu borç sarmalıyla yola devam etmesine ‘dur’ demeliyiz. Kaybettiğimiz her gün, 125 bin Euro faiz demek. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Yetkileri vermeniz halinde güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

ADALI’NIN KONGREDEN YETKi iSTEDiĞi PROJELER

PROJE ADI - BEKLENEN GELİR

Dikilitaş: Toplam 150-200 milyon Euro

BJK Plaza: Yılda 9-10 milyon Euro

Fulya Süleyman Seba Kompleksi: Yılda 96 milyon TL

Fulya Akaryakıt İstasyonu: Yılda 14,5 milyon TL