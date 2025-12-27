Beşiktaş'ta tarihi karar: Necip ve Mert'e 'Kendinize kulüp bulun' dendi

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Necip Uysal ile kaleci Mert Günok, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi doğrultusunda gönderilmelerine karar verilen iki futbolcuya ‘kendinize takım bulun’ denildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün (dün) itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

CAMİADA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Necip ile Mert, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol akademimizden yetişen ve 2009-10 sezonundan bu yana A takımımızın formasını terleten Necip Uysal ile 2021-22’den beri kalemizi koruyan Mert Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” Beşiktaş yönetiminin bu kararı ‘sürpriz’ olarak değerlendirilirken, özellikle kulübün sembol isimleri arasında gösterilen Necip’in tamamen gözden çıkarılması siyah beyazlı camiada şok etkisi yarattı.

NECİP 16 YILDA 8 KUPA KAZANDI

Bütün kariyerini Beşiktaş’ta geçiren Necip Uysal, siyah beyazlı formayı giydiği 16 yılda 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş’ta 466 resmi maça çıkıp 6 gol atan ve 19 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun kulüple 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Orta saha ve defansın hemen her tarafında görev yapabiliyor olması nedeniyle ‘joker’ olarak nitelendirilen Necip, yıllardır kolunda taşıdığı kaptanlık pazubendine de sezon başında yönetimin isteği üzerine veda etmişti.

MERT 130 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Necip ile beraber kaptanlık görevinden alınan Mert Günok, en son Süper Lig’de 9. haftadaki Gençlerbirliği maçında siyah beyazlı formayı giydi. Daha sonraki karşılaşmalarda kadroya alınmasına rağmen formasını Ersin Destanoğlu’na kaptıran 36 yaşındaki kaleci, Beşiktaş’ta oynayamadığı için A Milli Takım’daki yerini de kaybetmişti. Siyah beyazlı formayla 130 karşılaşma oynayan Mert, 153 gole engel olamazken, 38 maçta kalesini kapatmayı başarmıştı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş’ta 1’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.

NECİP UYSAL: 'SERGEN HOCANIN KARARI' DEDİLER

Altı senesi alt yapı dönemi olmak üzere 22 yıldır Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal, siyah beyazlı teknik heyet ve yönetimin kendisi hakkında aldığı kararın ardından ilk açıklamayı yaptı. Gazeteci Fatih Doğan’a konuşan tecrübeli futbolcu, kararın sportif bir tercih olduğunu söyledi. 2009 yılında oynamaya başladığı A Takım döneminde 6 farklı başkan gören ve bazıları birden fazla dönemde görev yapan 18 farklı teknik direktörle çalışan Necip Uysal’ın yaptığı açıklama şöyle: “Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama kadar. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız.”

