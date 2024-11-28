Beşiktaş’ta tarihi karar, 121 yıl sonra bir ilk yaşandı! İşte düne damga vuran olayların perde arkası

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Beşiktaş’ta bir ilk yaşandı ve kulübün 121 yıllık tarihinde bir başkan futboldaki yetkilerinden kendi isteği ile vazgeçti. Bu sezon ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından 13. haftada lider Galatasaray’ın 13 puan gerisinde kalan siyah beyazlılarda başkan Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa ettiğini açıkladı. Arat’ın istifasının ardından 2. başkan Hüseyin Yücel Futbol A.Ş.’nin yeni başkanı oldu.

4 iSiM FUTBOLDA TÜM KARARLARI VERECEK

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada da “Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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iNANIYORUZ Ki GÜÇLER AYRILIĞI DOĞRU OLACAK

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Hasan Arat da “Futbol AŞ’nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar’dır. Ümraniye’den tamamen sorumlu olacaklar. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

BEŞiKTAŞ’TA 15 SAAT iÇiNDE NELER YAŞANDI?

00.27: Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

12.03: Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

12.08: Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

14.30: Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.

14.52: Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.

15.00: Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.

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15.07: Futbolun sorumlusu Futbol A.Ş.’nin başına getirilen Hüseyin Yücel ile Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar oldu.