Beşiktaş'ta tarihi hesaplaşma! Son yılların en olaylı genel kurulu geride kaldı

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda eski başkan Ahmet Nur Çebi’yi ağır sözlerle eleştirdi. Çebi yönetiminin tüzük gereği yapılması gereken devir teslimi yerine getirmediğini hatırlatan Arat, şu sözlerle selefini hedef aldı: “Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık, korumalarla gelmeyecektiniz. Ben ‘Beşiktaş Başkanı’na kimse parmak sallayamaz’ dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız.

İHTİRASLARI TATMİN ETME YERİ DEĞİL

Yönetimde keyfilik, tek imza ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Beşiktaş şahısların kendi ihtiraslarını tatmin etme yeri, ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer değildir. Beşiktaş’a toplu üye yapılan bu insanlar niçin buraya getirildi, buraya daha rahat girsinler diye getirildi. Bundan sonra giremeyeceksiniz. Beşiktaş’ın malına çökme devri artık sona ermiştir. Makamlara giderken arkamızdan konuşanları, Beşiktaş’ın işleri yürümesin diye kapı çalanları Beşiktaş’ın vicdanı affetmeyecektir.

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53.7 YERİNE 13 MİLYON TL KİRA ALIYORUZ

Akatlar 15 Mart 2020’de kiraya verilmiş. İmzayı atanlar burada oturan arkadaşlardan biri. 2031’e kadar kirası 90 bin TL. Beşiktaş’ın malına siz ne yapıyorsunuz? Akaretler BJK Plaza en değerli varlıklarımızdan birisi. Seçimden 10 gün önce burası için 10 milyon TL almışlar kiralamak için. Biz gelince anlaşma olmadı. Parayı veren şimdi parasını istiyor. Seçimden önce bu yapılır mı ya... Beşiktaş’ın alması gereken kira 53.7 milyon TL iken şu an aldığımız kira 13 milyon TL. Bunu düzelteceğiz.

AHMET NUR ÇEBİ: VEREMEYECEĞİM BİR HESABIM YOK

Hasan Arat’ın sert bir dille hedef aldığı, birçok üyenin tepki gösterip konuşması sonrası yuhaladığı eski başkan Ahmet Nur Çebi eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: “Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde açıklama yapmadım. Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse ‘Yuh’ diyemez, küfür ettirilemez. Veremeyeceğim bir hesabım yok. Ben hiçbir şeye cevap veremeyecek bir adam değilim. Beşiktaş’ta ne çaldım ne çaldırdım.

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100 YILLIK TARİHTEN BEN SORUMLU DEĞİLİM

Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz. 2019’da seçildiğinde kulüp zor durumdaydı. 4 yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Döviz karşılığı 582 milyon dolar. Bıraktığımda borç 8.4 milyar lira, karşılığı 288 milyon dolar. Şu anda borç 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti. Beşiktaş’ın 100 yıllık tarihinin hepsinden ben sorumlu değilim. Sanki ben sorumluymuşum gibi gösteriliyor.

GİDERKEN KASADA 4 MİLYON EURO BIRAKTIM

Bize sallayın sallayın, biz de oturup susacak mıyız? Kimse sahip çıkmazken biz gelip görev yaptık. Sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım. Aciz bir adam değilim. Beşiktaş’ı kimseye yedirmem. Beşiktaş’ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmem de. 14 milyon dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik ücreti ödedim. Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Bu sırayla ödenir. 4 yıl önce kulübün takati yoktu, giderken 4 milyon Euro kasada bıraktım. Doğruyu da konuşalım eğriyi de.”

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BAiLLY, REBiC, RUiZ iÇiN Mi PAY VERELiM?

Hasan Arat transferler için de Çebi’ye tepki gösterdi: “Eski yönetim giderken ‘Takım başarılı olursa bana pay verin’ demişti. 23.59’da yemekli partide aldığınız Bailly, Rebic transferinden mi pay verelim? Yüzde 50’sini 2 milyon Euro aldığınız oyuncu için, Ruiz için mi, 1 milyon Euro cezaya mahkum ettiğiniz Boyd için mi pay verelim? Afrika Kupası bilindiği halde 8 milli Afrikalı vardı...”

GEDSON’UN, GHEZZAL’IN HiÇ Mi KIYMETi YOK?

Ahmet Nur Çebi, aldıkları oyuncularla ilgili yapılan eleştiriler için de şunları söyledi: “Amartey’in yerine bir de Gedson’u konuşalım mı? 1.4 milyon Euro’ya oynuyor. Mert Günok, Masuaku... Semih ile 2026’ya kadar sözleşme yapmıştık zaten. Adam gidiyormuş da siz durdurmuşsunuz gibi yapıyorsunuz, yapmayın. G.Saray’ın elinden aldığımız Gedson, Ghezzal, Rosier’in hiç mi kıymeti yok? Kötüleri konuşuyorsunuz, iyileri de konuşun.”