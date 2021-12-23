Beşiktaş'ta taraftardan Ersin Destanoğlu'na büyük destek! Maç sonu itiraf: 'Ağrılarım vardı...'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, performansıyla maçın en başarılı isimlerinin başında geldi.

Maçın 41. dakikasında Soner Aydoğdu'nun penaltısını kurtaran Ersin, bu sezon kalesine gelen 3 penaltının 2'sinde gole izin vermemiş oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında da başarılı performansını sürdüren Beşiktaş'ın milli file bekçisi, maçın son anlarında Jahovic'in çok net pozisyonunda gole izin vermedi ve kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, hem devre arası hem de maç sonunda başarılı kaleci lehine tezahüratlar yaparak desteklerini gösterdi.

"AĞRILARIM VARDI AMA..."

Maçtan sonra ağrıları olmasına rağmen oynadığını dile getiren Destanoğlu, "Maçı çevirmesini bildik. Taraftarımızla birlikte ortaya karakter koyduk. Son dakikalar zordu, 55'ten sonra ağrım vardı. 3 maçtır iyi gidiyoruz. Bu galibiyet çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Antrenörlerinin oyuncuları sevdiğini söyleyen genç kaleci, "Taraftarımız bizi sürekli destekliyor. Önder Hocam, Sergen Hocam. Bizi çok seviyorlar. A takımda elimizden geleni yapıyoruz, çok önemli. Altyapıda birçok oyuncu oynayabileceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.