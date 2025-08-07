Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası: Yarım saat içinde ilk hat-trick'ini yaptı, tarihe geçti!

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham attığı gollerle maça damgasını vurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tallaght Stadı'daki müsabakada, Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü’ye ilk 11’de şans verdi. Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin’e getirilmeyen Uduokhai'nin yerine ise Jurasek’i görevlendirdi.

Solskjaer, St. Patrick’s karşısında kalede Mert Günok’a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü’nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.

Henüz 8. dakikada Joao Mario'nun golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 14. dakikada Abraham'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Svensson'un ceza sahasına yaptığı ortada kalecinin sektirdiği topu göğsünde yumuşatan Abraham kale ağzından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

23. dakikada Joao Mario'nun topuk pasına hareketlenen Abraham, kendisini marke eden savunma oyuncusunu ekarte ederek ceza sahasına girdive kaleciyle karşı karşıya kaldı. İngiliz golcü, topun altına girerek klas bir vuruşla St. Patrick's kalecisi Joseph Anang'ı çaresiz bırakarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Beşiktaş'ta 41. dakikada gelişen atakta Muçi ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonun devamında topu alan Abraham da yerde düşürülünce karşılaşmanın hakemi David Smajc penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlılarda topun başına geçen Abraham, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 4-0'a getirdi ve Beşiktaş formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı.

TARİHE GEÇTİ!

St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

3 MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI

Shakhtar Donetsk'le oynanan ilk maçta da ağları havalandıran Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşmış oldu.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun”, arkasında ise “Yeter Artık” yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı’ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Başkent Dublin’in yanı sıra İrlanda’nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.