Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası!

Beşiktaşta Tammy Abraham fırtınası
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekibi St. Patrick’s'i saf dışı bırakan Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, performansıyla damga vurmaya devam etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'i sahasında konuk etti. 

Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-2 kazanan temsilcimiz, İrlanda ekibini toplamda 7-3'lük skorla saf dışı bıraktı. 

BEŞİKTAŞ, KONFERANS'TA PLAY-OFF'TA! 

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği St. Patrick’s’i evinde de 3-2 yenerek tur atladı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

SAZI ELİNE ALDI

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham, iyi performansını bu maçta da sürdürdü. 

İlk yarıda 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta devrenin son bölümünde Demir Ege'nin attığı golün asistini yapan Abraham, ikinci yarıya da golle başladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik beraberliği getiren Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 5. gol sevincini yaşadı.

SEZONA ÇOK FORMDA BAŞLADI

Abraham, böylelikle Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçı harici çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşamış oldu.

Transfer olduğu günden bu yana 4 müsabakada forma giyen İngiliz yıldız, attığı 5 golle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline dönüştü.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick's ile deplasmanda oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

63'TE KENARA GELDİ

Mücadeleye 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.

