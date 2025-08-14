Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası!

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'i sahasında konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-2 kazanan temsilcimiz, İrlanda ekibini toplamda 7-3'lük skorla saf dışı bıraktı.

BEŞİKTAŞ, KONFERANS'TA PLAY-OFF'TA!

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği St. Patrick’s’i evinde de 3-2 yenerek tur atladı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

SAZI ELİNE ALDI

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham, iyi performansını bu maçta da sürdürdü.

İlk yarıda 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta devrenin son bölümünde Demir Ege'nin attığı golün asistini yapan Abraham, ikinci yarıya da golle başladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik beraberliği getiren Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 5. gol sevincini yaşadı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Abraham ile skora dengeyi getiriyor. pic.twitter.com/DH7OruDexK — Spor Arena (@sporarena) August 14, 2025

SEZONA ÇOK FORMDA BAŞLADI

Abraham, böylelikle Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçı harici çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşamış oldu.

Transfer olduğu günden bu yana 4 müsabakada forma giyen İngiliz yıldız, attığı 5 golle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline dönüştü.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick's ile deplasmanda oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

63'TE KENARA GELDİ

Mücadeleye 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.