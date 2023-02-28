Beşiktaş'ta tam 7 ayrılık! Bir tek Cenk Tosun...

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Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başladı.

5 OYUNCU GELDİ, 4 OYUNCU GİTTİ



Devre arasında Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i transfer eden siyah-beyazlılar; Montero, Emrecan, Josef ve Weghorst gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

HERKES GİDİYOR, BİR TEK O KALIYOR



Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlılarda sezon sonunda tarihi bir revizyon yaşanacak. Sabah'ın haberine göre; sezon sonu itibariyle 7 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli ve N'Koudou, performanslarıyla gözden düşen isimler. Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranırken (21 maça çıktı) 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak. Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon Euro'luk opsiyonun yüksek olmasından sebep devam edilmesi mümkün gözükmüyor.