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Beşiktaş'ta tam 11 eksik, Antalyaspor'un orta sahasında kritik kayıp! Süper Kupa'nın iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Antalyaspor
Beşiktaşta tam 11 eksik, Antalyasporun orta sahasında kritik kayıp Süper Kupanın iddaada favorisi...

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçında Covid-19 ile boğuşan Beşiktaş ve Antalyaspor kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Türkiye'den futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Sezonun ilk yarısını Konyaspor yenilgisiyle noktalayan Beşiktaş, ÜSYE bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'yı kamp kadrosuna almamıştı.

Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou sakatlığı, Oğuzhan Özyakup koronavirüs karantinasında olduğu için zaten Katar'a götürülmeyecekti.

Kafile Katar'a vardıktan sonra, Süper Kupa maçı öncesi yapılan son testlerde Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da gruptan ayrıldı; siyah-beyazlılardaki toplam eksik sayısı 11 oldu!

Elde kalanlardan çıkan muhtemel 11'in sağ bekinde Valentin Rosier, orta sahasında "Josef, Atiba & Pjanic" kaldı.

Ghezzal'in son andaki yokluğu sonrası hücumun sağ kanadında Kenan Karaman öne çıkıyor. Solda Cyle Larin, en ileride Michy Batshuayi izlemeye devam edeceğiz.

ANTALYASPOR

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Ligdeki son 3 maçından sadece 1 puan çıkartabilen Antalyaspor da Covid-19 ile uğraşıyor.

Orta sahanın kritik ismi Fredy'nin testi pozitif çıktı, Fredy ile temasta olan Erkan Eyibil, Naldo ve Haji Wright kamptan ayrıldı.

Doğukan Nelik, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle Katar kafilesinde zaten yer almamıştı; Akdeniz ekibindeki eksik sayısı böylece 7 oldu!

Teknik Sorumlu Nuri Şahin'in Fredy'nin yokluğunda orta alanın merkezini "Andrea Poli & Hakan Özmert" şeklinde oluşturması bekleniyor. Naldo'nun yokluğunda ise savunma üçlüsü "Veysel, Kudryashov & Bahadır" olacaktır.

Kanatlarda Bünyamin Balcı ve Güray Vural devam eder; hücumda Amilton ile Doğukan Sinik'in ortasında Paul Mukairu izleriz.

Beşiktaşta tam 11 eksik, Antalyasporun orta sahasında kritik kayıp Süper Kupanın iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile çıktığı 5 maçın 4'ünde "ilk yarılarda eşitlik" bozulmadı.

- Antalyaspor'un son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Kupa karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%28'lik kesim birçok eksiğine rağmen Antalyaspor karşısında siyah-beyazlı ekibi bir adım önde görmüş...

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%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Beşiktaşta tam 11 eksik, Antalyasporun orta sahasında kritik kayıp Süper Kupanın iddaada favorisi...

Beşiktaş'ın "Ağaçlı Yol" marşı...

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