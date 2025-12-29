×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Svensson ve Jurasek'in biletleri kesildi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Svensson#Jurasek
Beşiktaşta Svensson ve Jurasekin biletleri kesildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:00

Beşiktaş'ta Necip ve Mert'in ardından bek oyuncuları da gözden çıkarıldı.

Haberin Devamı

Ara transferde yapılacak hamleler ve gönderilecek futbolcularla ikinci yarıya yeni bir çehre ile girmeyi planlayan Beşiktaş’ta, Necip Uysal ve Mert Günok’tan sonra gözden çıkarılan iki isim belli oldu. Siyah beyazlılar, sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek’in sözleşmelerini feshedip, yerlerine transfer yapma kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sezonun ilk yarısında ‘mecbur kalmadıkça’ forma şansı vermediği iki futbolcuyla bu hafta yolların ayrılması bekleniyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta ayrılık iddialarına yalanlama: Sergen Yalçınla sorun yaşamadımBeşiktaş'ta ayrılık iddialarına yalanlama: 'Sergen Yalçın'la sorun yaşamadım!'Haberi görüntüle

Ocak 2024’te Adana Demirspor’dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli Svensson, bu sezon çoğu maçta kadroya dahi alınmazken, sadece 10 karşılaşmada oynadı ve 2 asist yaptı. Sezon başında Benfica’dan 1 yıllığına kiralanan Çek sol bek Jurasek ise 17 maçta forma giymesine karşın gol ya da asist üretemedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Svensson#Jurasek

BAKMADAN GEÇME!