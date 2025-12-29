Beşiktaş'ta Svensson ve Jurasek'in biletleri kesildi!

Haberin Devamı

Ara transferde yapılacak hamleler ve gönderilecek futbolcularla ikinci yarıya yeni bir çehre ile girmeyi planlayan Beşiktaş’ta, Necip Uysal ve Mert Günok’tan sonra gözden çıkarılan iki isim belli oldu. Siyah beyazlılar, sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek’in sözleşmelerini feshedip, yerlerine transfer yapma kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sezonun ilk yarısında ‘mecbur kalmadıkça’ forma şansı vermediği iki futbolcuyla bu hafta yolların ayrılması bekleniyor.

Ocak 2024’te Adana Demirspor’dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli Svensson, bu sezon çoğu maçta kadroya dahi alınmazken, sadece 10 karşılaşmada oynadı ve 2 asist yaptı. Sezon başında Benfica’dan 1 yıllığına kiralanan Çek sol bek Jurasek ise 17 maçta forma giymesine karşın gol ya da asist üretemedi.

Haberin Devamı