Beşiktaş'ta sürpriz Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'ye 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.
8 MAÇTA GOLÜ YOK
Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, sahada bulunduğu 182 dakikada takımına skor katkısı veremedi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR!
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Cagliari, performansından memnun olmadığı Semih Kılıçsoy'un kiralık sözleşmesini Ocak ayında feshedebilir.
Haberde Semih'in büyük umutlarla geldiği Cagliari'de beklentileri karşılayamadığına vurgu yapılırken, performansını artırmaması durumunda ayrılığın kaçınılmaz olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'LA 2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Genç golcü, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devre arasında Beşiktaş'a geri dönecek. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.