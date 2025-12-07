×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta sürpriz Semih Kılıçsoy gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy
Beşiktaşta sürpriz Semih Kılıçsoy gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 14:14

İtalyan basını, Cagliari'nin sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinin feshedilebileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'ye 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.

8 MAÇTA GOLÜ YOK

Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, sahada bulunduğu 182 dakikada takımına skor katkısı veremedi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşa 88 milyon TLlik müjdeBeşiktaş'a 88 milyon TL'lik müjde!Haberi görüntüle

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR!

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Cagliari, performansından memnun olmadığı Semih Kılıçsoy'un kiralık sözleşmesini Ocak ayında feshedebilir.

Haberde Semih'in büyük umutlarla geldiği Cagliari'de beklentileri karşılayamadığına vurgu yapılırken,  performansını artırmaması durumunda ayrılığın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Beşiktaşta sürpriz Semih Kılıçsoy gelişmesi

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ'LA 2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Genç golcü, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devre arasında Beşiktaş'a geri dönecek. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy

BAKMADAN GEÇME!