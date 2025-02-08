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Beşiktaş'ta stoperin gelişi Chamberlain'e bağlı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Chamberlain
Beşiktaşta stoperin gelişi Chamberlaine bağlı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

Beşiktaş, maaşı yüksel olan İngiliz oyuncu Alex Oxlade Chamberlain ile vedalaşırsa savunmaya takviye yapacak.

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Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour ile vedalaşan Beşiktaş’ta gönderilmesi planlanan bir diğer isim Alex Oxlade Chamberlain.

Siyah beyazlılar, İngiliz futbolcuyla Ağustos 2023’te 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Yönetim kendisinden takım bulmasını isterken 31 yaşındaki futbolcu, kontratının 2025-26’nın sonunda bittiğini hatırlatarak geri kalan ücretinin tamamının ödenmesini istedi.

Beşiktaş başka bir takıma kiralanması ya da Süper Lig’de başka bir kulübe gönderilmesi için temaslarını sürdürürken, Chemberlain ayrılırsa stopere yabancı bir oyuncu getirilecek.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Chamberlain

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