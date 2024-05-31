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Beşiktaş'ta sportif direktörlük için eski Galatasaraylı! Futbolun başına düşünülen isim Morgan De Sanctis...

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#Beşiktaş#De Sanctis#Roma
Beşiktaşta sportif direktörlük için eski Galatasaraylı Futbolun başına düşünülen isim Morgan De Sanctis...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın, iki yıldır İtalya Serie A takımı Salernitana’da sportif direktör olarak çalışan Morgan De Sanctis’i aynı görevle transfer etmeyi planladığı belirtildi.

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Gelecek sezon Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bu yolda ilk adımı ‘sportif direktör’ transferiyle yapıyor.

Arat’ın, İtalyan futbol adamı Morgan de Sanctis ile sportif direktörlük görevi için bir görüşme yaptığı öğrenildi. 47 yaşındaki De Sanctis, 2 yıldır İtalya Serie A takımlarından Salernitana’da sportif direktör olarak çalışıyordu.

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GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

1997’de başlayıp 20 yıl süren futbolculuk kariyerinde kalecilik yapan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray’da da oynamıştı. 2017’de futbolu bırakan De Sanctis, 2019-2022 arasında Roma Kulübü’nde idarecilik yapmıştı.

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#Beşiktaş#De Sanctis#Roma

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