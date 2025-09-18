Beşiktaş'ta sportif direktör gerçeği!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

SPORTİF DİREKTÖR PLANI SERGEN YALÇIN'A TAKILDI

Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın göreve gelmeden önce Sportif Direktörlük pozisyonu için Önder Özen ve Mehmet Özdilek ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sergen Yalçın göreve geldiğinde Başkan Serdal Adalı bu iki ismi hocaya önerdi.

Haberin Devamı

SERGEN YALÇIN 'GÖREV KARMAŞAŞI YARATIR' DEDİ, NUMAN AKPINAR'I ÖNERDİ!

Sergen Yalçın bu pozisyon bu isimlerle teknik direktörün üzerinde görev karmaşası yaratacağı için bu isimlere sıcak bakmadığını belirtti. Ümraniye’de takımla idari olarak kendisini ve yönetim arasında asiste edecek birine ihtiyacı olduğunu ifade ederek daha önce TFF’de çalışmış, divan kurulu üyesi camianın evladı Numan Akpınar’ı Başkana önerdi.

SON KARAR 'FUTBOL A TAKIM GENEL KOORDİNATÖRÜ' POZİSYONUNDA SERKAN REÇBER OLDU

Bu isme sessiz kalan Başkan Adalı, 10 gün sonra Serkan Reçber ismini Hocaya önerip Ümraniye’de görüşmesini sağladı.

Bilindiği üzere Başkan Adalı, dün yapılan basın bilgilendirme toplantısında da Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olacağını açıklamıştı.