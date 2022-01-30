Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Sezon sonunda görüşülür'

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Antalya kampında teknik direktör Önder Karaveli ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle;

Öyle bir takım oyunu ki burada zaman zaman yerler değişebilir ama hedef değişmemeli. Halihazırda hocamız buradayken, sezon sonuna kadar görevinin başındayken aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz. Bu nedenle görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan ve bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan bazı isimler vardı. Özellikle yabancı isimlerden bahsediyorum. Yabancı hocalarla görüşürken aynı kriterlere odaklandık. Yetiştirici olması, özkaynağın önemini idrak etmesi, ekonomik yapımızı iyi anlaması, bundan sonraki hamleleri iyi anlaması. Hamleler derken dinamik, geri dönüşümü olan oyuncu. Yaş olarak yanlış anlaşıldı, 27 diye. 30 yaş da olabilir, 18 de. Ekonomik olarak ayrılık olacaksa bir gün bunu rahatça yapabileceğimiz ekonomik şartları olan oyunculara odaklanacağız. Hep geliştirmek ve önemli liglere pazarlamak, yerlerine doğru oyuncuları getirecek çalışmalar yapıyoruz. Türk veya yabancı fark etmez. Bu konularda deneyimli, gönül vermiş, bu şartları kabul eden hocaydı. Halihazırda hocamız varken bu görüşmeleri rafa kaldırdık.

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"SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLÜR"

Şenol Güneş hocamıza gelince, çok değerli bir teknik adam. Türkiye'nin hakikaten bir çırpıda akla gelen 2-3 hocadan bir tanesi. Beşiktaş'la sayısız başarı kazanmış bir hoca. Bir takım söylentileri duyuyoruz. Nihai karar mercii başkanımızdır. Hocamız buradayken sezon sonuna kadar böyle bir görüşme yapılması uygun olmaz. Sezon sonunda görüşme yapılır ve en doğru kararı yönetim verecek. Ana proje değişmeyecek. Ana proje özkaynak ile a takım arasında doğru kurmak. Beşiktaş DNA'sı bunu gerektiriyor. Önder Hoca, Şenol Hoca olsun fark etmez ana fikir aynı kalacak.

"ÖNDER HOCANIN HEP BURADA KALMASINI İSTİYORUZ"

Önder Hocamızla çok uzun süredir bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Özkaynak ile A takım arasında doğru bir bağ kurmak 1 numaralı hedefimiz. Oranın kalitesini artırmak, şartlarını geliştirmek çok önemli. Bu proje içerisinde Önder Hoca kurucudur ve her daim yeri vardır. Halihazırda başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Odak noktamız bu proje. Sezon sonuna dek uzun bir süre var. Önder Hoca, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan.

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Sergen Hoca'nın ayrıldığı dönemde tüm o isimleri Önder Hoca'yla paylaşıp, kariyerlerini, geçmişlerini, şu an yaptıklarını paylaşıp yorumlarını alıyordum. Önder Hoca'nın bilgisi haricinde olacak bir şekilde süreci götürmemiz mümkün değil. Kendisinin rolü kritik. Kişinin seçim aşamasında da rolü kritikti o dönemde. Geleceğe bakışımız aynı olduğu için ortak zeminde buluştuk. Yetiştirici olan, hedeflerini yukarı koyan hocalarla görüşmüştük. Bunu kendisinde de gizlemedik hiçbir dönemde. Şu an bu görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan bazı isimler vardı. Örnek bir tanesi, Daniel Farke. İsmi de geçmişti. Rusya'ya gitti. Liste eksildi, çoğaldı. Bir hamle anlamında hepsi durdu.

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"ÖNDER HOCANIN EN BÜYÜK HAYALİ BEŞİKTAŞ"

Önder hocayla istikrar düşünüyoruz. Bu projenin merkezinde Önder hoca var. Uzun süreli başarısız sonuçlar varken dinamikler, Türkiye'de farklı çalışıyor. Değişiklikler olabiliyor ama amacımız uzun süre birlikte olmak. Beşiktaş, onun hayallerinin başrolünde.

"SALİH UÇAN GELECEK PLANLARINDA VAR"

Salih ayrıldı. Çok önemli bir oyuncu. Gelecek sezon planlamamızda olacak. 27 oyuncumuz var. Çok önemli transfer olarak Demir Ege, Emirhan Delibaş, Necati gibi oyuncuları saymadan 27 oyuncu var. Bu kalabalıkta yeterince dakikalar alamayanlar var. Salih'i öyle bir planlamayla kiralık gönderdik. Umarım çok iyi bir performans gösterip, gelecek sezon çok daha güçlü geri dönecek.

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"KADRO DIŞI OLAN OYUNCULARA TEKLİFLER ÇOK CILIZ"

Kadro dışı kalan oyuncuların ayrılığıyla ilgili bir takım görüşmelerimiz var. Cılız teklifler var. Çok net teklifler olsa zaten biz ayrılığına yeşil ışık vermiştik. Ancak gerekli ekonomik şartların oluşması lazım. Bu oyuncuların önemli maaşları var. Bu maaşların anlamlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Avantajımız, tüm bu oyuncuların sözleşmesi sezon sonunda bitiyor zaten. Aksiyon almak istiyoruz ama gerçekleşen bir durum yok. Transfer sezonu devam ediyor. Ayrılan oyuncular olabilir.

"TRANSFERLERİ YENİ SEZON BAŞLAMADAN BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligi en üst noktada bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk ve kupa hedeftir. Gelecek sezon Avrupa'da eleme maçlarına çıkacağız. Eleme maçlarına eksik kadroyla çıkmak istemiyoruz. Transfer sezonu uzun ama yapacağımız hamlelerin çoğunu lig başlamadan bitirmek istiyoruz. Transferleri kampa yetiştirmek gibi dillere pelesenk olmuş sözü bu sene yapacağız.

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LARIN, VIDA VE GÜVEN'İN SÖZLEŞMELERİ...

Çok kontratı biten oyuncu var. Değerli oyuncular var. Vida, Güven ve Larin planlarımızda. Ekonomik şartlarımız, kriterlerimiz, dengelerimiz var. Bunlardan ödün vermemeyi düşünüyoruz. Oyuncularla düzenli konuşuyoruz. Hem bu 3 oyuncumuz, hem kontratı biten diğer oyuncularla görüşüyoruz. Planımızda olan, olmayan oyuncularla süreç devam ediyor. Yabancı oyuncularla ilgili sınır var. 14 oyuncu 12'ye iniyor. Sahaya 7 oyuncu çıkabilecek. 5 yabancı dışarıda kalacak demek. Ona göre de profil belirliyoruz. Kontratı devam eden 9 oyuncumuz var. Ayrılacak, kalacaklarla ilgili en doğru hamleleri yapacağız.

"ŞARTLAR UYARSA PJANIC DEVAM EDER"

Pjanic dünyaca ünlü önemli, hocayla da saha dışı tarafını da konuşuyoruz. Müthiş bir lider, harika bir profesyonel. Çok büyük takımlarda forma giymiş, dünyanın zirvesine çıkmış bir oyuncunun profesyonelliği, kaynaşması bizi mutlu ediyor. Şartları uyarsa umarım kalır. Barcelona'dan kiralık. Onların şartları değişkenlik yaşıyor. Bir takım yüksek transferler yaptı. Sezon sonuna doğru onların iç dinamikleri belli olur. Pjanic de kalmak istediğini belirtti. Şartlar uygun olursa umarım bizle devam eder.

"ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kadromuz her mevki anlamında yeterli sayıda. Zaman zaman ihtiyaçlar olabiliyor. Gol yollarında sıkıntı olduğu için buraya hamle yapılır mı diye düşünüyor. Rachid'in Gomis'e 'Come to Beşiktaş' sözü yanlış anlaşılma var. Çok eski arkadaşıyla sohbet amacıyla bu sözü söyledi. Transfer sezonunun sonuna kadar vakit var. Elimizdeki oyuncularla yola devam etme stratejimiz var.