Beşiktaş'ta sosyal mesafeli antrenman | Son dakika haberleri

Spor Arena / İsmail ER - Sabah 11.00’deki idman öncesi tüm futbolcular kulüp doktorları tarafından testten geçirildi ve kan değerleri ölçüldü.

Siyah beyazlılar daha sonra kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünden uzaktan şut çalışması yaptı.