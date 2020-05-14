Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta sosyal mesafeli antrenman | Son dakika haberleri
Bir futbolcu ve bir personelde koronavirüs çıkması üzerine 4 gün antrenmanlara ara veren Beşiktaş, dün yeniden top başı yaptı.
Spor Arena / İsmail ER - Sabah 11.00’deki idman öncesi tüm futbolcular kulüp doktorları tarafından testten geçirildi ve kan değerleri ölçüldü.
Siyah beyazlılar daha sonra kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünden uzaktan şut çalışması yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle