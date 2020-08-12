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GeriFutbol Beşiktaş'ta son dakika | Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun transferi kararı
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Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika | Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun transferi kararı

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Beşiktaş'ta son dakika | Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun transferi kararı
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Everton, Beşiktaş'a eski oyuncusu Cenk Tosun'u kiralayabileceğini iletti. Teknik direktör Sergen Yalçın ise yönetime Cenk'in Aralık ayından önce sahalara dönme ihtimalinin bulunmadığını belirterek milli futbolcuyu devre arası dönemi için düşünülebileceğini söyledi.

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'u kiralamak için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Masrafının karşılanması ya da anlaşılması durumunda kiralık göndermeye sıcak baktıklarını iletti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, çok iyi bir transfer olabileceğini ancak Cenk Tosun'un Aralık ayından önce sahalara dönme ihtimalinin bulunmadığını yöneticilerle paylaştı ve Cenk'in devre arası dönemi için düşünülebileceğini söyledi. (Fotomaç)

Beşiktaşta son dakika | Sergen Yalçından Cenk Tosun transferi kararı

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