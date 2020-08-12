Beşiktaş'ta son dakika | Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun transferi kararı

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'u kiralamak için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Masrafının karşılanması ya da anlaşılması durumunda kiralık göndermeye sıcak baktıklarını iletti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, çok iyi bir transfer olabileceğini ancak Cenk Tosun'un Aralık ayından önce sahalara dönme ihtimalinin bulunmadığını yöneticilerle paylaştı ve Cenk'in devre arası dönemi için düşünülebileceğini söyledi. (Fotomaç)

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