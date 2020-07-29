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GeriFutbol Beşiktaş'ta son dakika! Nicolai Jörgensen'in menajerinden transfer açıklaması
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika! Nicolai Jörgensen'in menajerinden transfer açıklaması

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Beşiktaş'ta son dakika! Nicolai Jörgensen'in menajerinden transfer açıklaması
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Burak Yılmaz sonrası golcü transferi yapması beklenen Beşiktaş'ın Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen'e teklif yaptığı öne sürülmüştü. Hollandalı futbolcunun menajeri "Nicolai, Feyenoord'da iyi futbol oynamaya devam edecek. Futbolda yarın, bugünden farklı olabilir. Ancak Feyenoord'a Jörgensen için gelmiş bir teklif yok. Böyle bir şeyin yaşanacağını da zannetmiyorum" dedi.

Tuttomercatoweb sitesi, Beşiktaş'ın Nicolai Jörgensen'in bonservisine 3 milyon euro önerdiğini yazarken söz konusu iddialarla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

29 yaşındaki santrforun temsilciliğini yürüten Rob Jansen, Algemeen Dagblad Gazetesi'ne verdiği demeçte "Nicolai Jörgensen Feyenoord'da iyi futbol oynamaya devam edecek. Futbolda yarın, bugünden farklı olabilir. Ancak Feyenoord'a Jörgensen için gelmiş bir teklif yok. Böyle bir şeyin yaşanacağını da zannetmiyorum" ifadelerini kullanarak Beşiktaş dedikodularına son noktayı koydu.

Kulübüyle iki yıl daha mukavelesi bulunan 1.90 boyundaki Danimarkalı santrfor, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist kaydedebilmişti. 

Beşiktaşta son dakika Nicolai Jörgensenin menajerinden transfer açıklaması

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