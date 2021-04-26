Beşiktaş'ta son dakika Larin ve Atiba gelişmesi
Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ısınma koşuları sonrası ayak tenisi oynadı.
Kayserispor maçında forma giyemeyen Cyle Larin fizyoterapist eşliğinde koşu yaparken, Atiba Hutchinson takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Trabzon'a gidecek. Beşiktaş kafilesi, kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.
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