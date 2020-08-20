Beşiktaş'ta son dakika haberi... Transfer şoku! Papiss Cisse...

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Papiss Cisse transferinde kriz çıktı. Senegalli'nin istediği ücret transferin gerçekleşmesini olanaksız kılıyor.



Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta hedef santrfor… Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçına golcü transferini yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de takımı başarıya ulaştıracak bir golcü transferi yapmak isteyen Kara Kartal’ın gündeminde Papiss Cisse vardı. Bir süredir Senegalli ile görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaşlı yetkililer; bu transferden vazgeçmek üzere…

“Maliyeti geri adım attırdı”

Asist Analiz'in haberine göre; 35 yaşındaki oyuncunun yıllık 2 milyon Euro + imza parası istemesi üzerine siyah-beyazlı yöneticiler geri adım atmak durumunda kaldı. Cisse’nin istediği ücreti çok yüksek bulan Beşiktaş, bu transferden şimdilik vazgeçmiş görünüyor.

Ayrıca, Beşiktaş’ın PAOK ile oynanacak maç için Şampiyonlar Ligi’ne bildireceği listede santrfor mevkinde yeni biri isim bulunmayacağı öğrenildi.

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