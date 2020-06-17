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GeriFutbol Beşiktaş'ta son dakika | CSKA Moskova, Cyle Larin'e teklif yapmaya hazırlanıyor
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Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika | CSKA Moskova, Cyle Larin'e teklif yapmaya hazırlanıyor

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Beşiktaş'ta son dakika | CSKA Moskova, Cyle Larin'e teklif yapmaya hazırlanıyor
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Beşiktaş'ın sezon başında Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle Larin, geçirdiği iyi sezonun ardından transferde adından söz ettiriyor. Genç futbolcunun son talibi ise CSKA Moskova oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada gösterdiği performansın ardından paylaşılamıyor. 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kanadalı golcünün son talibi ise Rusya'dan oldu.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018 yılının ocak ayında Orlando City'den gelen 25 yaşındaki Jamaika asıllı yıldız isim, bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol ve 11 asistle oynadı. (Takvim)

Beşiktaşta son dakika | CSKA Moskova, Cyle Larine teklif yapmaya hazırlanıyor

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