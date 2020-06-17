Beşiktaş'ta son dakika | CSKA Moskova, Cyle Larin'e teklif yapmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada gösterdiği performansın ardından paylaşılamıyor. 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kanadalı golcünün son talibi ise Rusya'dan oldu.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018 yılının ocak ayında Orlando City'den gelen 25 yaşındaki Jamaika asıllı yıldız isim, bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol ve 11 asistle oynadı. (Takvim)

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!