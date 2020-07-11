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Haber Giriş: 11.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika | Bernard Mensah'tan Tyler Boyd'a alev emojisi

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Beşiktaş'ta son dakika | Bernard Mensah'tan Tyler Boyd'a alev emojisi
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kayserisporlu Bernard Mensah, Tyler Boyd'un sosyal medya paylaşımına gönderdiği yorumla transfer iddialarını güçlendirdi ve Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Bernard Mensah... 2018 yılından beri Kayserispor forması giyen yıldız isim, bu transfer döneminde Kayserispor'dan ayrılabilir. 

Beşiktaş, Ganalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde Mensah'ın
transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

Beşiktaşta son dakika | Bernard Mensahtan Tyler Boyda alev emojisi

TYLER BOYD'A ALEVLİ EMOJİ
Transfer söylentileri devam ederken Bernard Mensah'dan flaş bir hareket geldi. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ilk golüne imza atan Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bernard Mensah da bu paylaşıma emoji ile cevap verdi.

Beşiktaşta son dakika | Bernard Mensahtan Tyler Boyda alev emojisi

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