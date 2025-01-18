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Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk transferi eski öğrencisi! Fabrizio Romano duyurdu

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#Transfer#Beşiktaş#Tom Lawrence
Beşiktaşta Solskjaerin ilk transferi eski öğrencisi Fabrizio Romano duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 14:09

Teknik direktörlük görevine Ole Gunner Solskjaer'i getiren Beşiktaş, transfer rotasını yeni hocasına göre çiziyor. Fabrizio Romano, Solskjaer'in eski öğrencisi için Beşiktaş'ın girişimlerde bulunduğunu yazdı.

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Teknik direktörlük görevine Ole Gunner Solskjaer'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

Solskjaer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Siyah-beyazlı takım, Norveçli teknik adamın eski öğrencisi için harekete geçti.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Transferin ünlü gazetecisi Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Tom Lawrence için girişimde bulunduğunu duyurdu.

Rangers forması giyen 31 yaşındaki 10 numara, Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde kulübün alt yaş takımında forma giyiyordu. Solskjaer, Lawrence'ı zaman zaman A takıma alıyordu.

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İskoç deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galli futbolcuyu Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Bu sezon Rangers'ta 15 maça çıkan Lawrence, 5 gol ve 2 asistle takımına katkı yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Tom Lawrence

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