Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk transferi eski öğrencisi! Fabrizio Romano duyurdu

Haberin Devamı

Teknik direktörlük görevine Ole Gunner Solskjaer'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

Solskjaer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Siyah-beyazlı takım, Norveçli teknik adamın eski öğrencisi için harekete geçti.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Transferin ünlü gazetecisi Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Tom Lawrence için girişimde bulunduğunu duyurdu.

Rangers forması giyen 31 yaşındaki 10 numara, Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde kulübün alt yaş takımında forma giyiyordu. Solskjaer, Lawrence'ı zaman zaman A takıma alıyordu.

BEDELSİZ AYRILABİLİR

İskoç deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galli futbolcuyu Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Bu sezon Rangers'ta 15 maça çıkan Lawrence, 5 gol ve 2 asistle takımına katkı yaptı.

Haberin Devamı