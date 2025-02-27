Beşiktaş'ta Solskjaer şov!

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Kartal, Solskjaer yönetiminde yaklaşık 1 ayda toplam 8 maçta 6 galibiyet alırken, bu sezon ilk kez resmi karşılaşmalarda üst üste 5 kez kazanmayı başardı. Rafa Silva’nın performansı da Solskjaer’le yükseldi.

Ole Gunnar Solskjaer 10 Ocak’ta Beşiktaş’a imza attığında adeta bir enkazla karşı karşıyaydı. Harika başladığı sezonda üst üste kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzakta kalan, Avrupa Ligi’nde alt sıralarda yer alan, saha içi ve dışı sorunlar nedeniyle potansiyelinin çok altında performans sergileyen futbolculardan kurulu bir takım hüviyetindeydi siyah beyazlılar... Ancak Athletic Bilbao zaferiyle başladığı Beşiktaş serüveninde Twente yenilgisi ve Avrupa’ya veda ile ufak bir sallantı yaşayan Solskjaer yaptığı dokunuşlarla takımı adeta şaha kaldırdı.

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KUPADA KAYIPSIZ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaklaşık 1 ayda toplam 8 maçta 6 galibiyet alırken, bu sezon ilk kez resmi karşılaşmalarda üst üste 5 kez kazanmayı başardı. Kartal bu süreçte Türkiye Kupası’nda grubunu kayıpsız lider bitirdi.

Takıma büyük umutlarla transfer edilen Rafa Silva, Solskjaer’in göreve gelmesinin ardından son 6 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı. Formunun zirvesinde olan Silva, geçmiş dönemini hatırlatan performanslar sergiledi.

ÖNEMLi OLAN TAKIMDAŞLIK

Başarının mimarı Ole Gunnar Solskjaer, istikarlı başarı için öncelikle takımdaşlık olgusunu oturttuklarını söyledi. Siyah beyazlı takımın her maçta üstüne koyarak tempolu ve keyif veren bir futbol sergileyeceğini belirten Norveçli teknik adam “Odak noktam kendi takımım ve değerlerimiz. Kendimizi nasıl iyi götürebiliriz, nasıl daha iyi olabiliriz diye uğraşıyorum” dedi.