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Beşiktaş'ta Solskjaer için gözler başkan Serdal Adalı'da!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Adalı#Solskjaer
Beşiktaşta Solskjaer için gözler başkan Serdal Adalıda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:00

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a elenen Beşiktaş'ta gözler başkan Serdal Adalı'ya çevrildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta eleştiri okları Solskjaer'e yöneldi.

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HOCA 'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM' DEDİ, GÖZLER BAŞKANDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar yenilgisi sonrası görevinin başında olduğunu açıklarken şimdi gözler başkan Serdal Adalı’da.

Beşiktaşta Solskjaer için gözler başkan Serdal Adalıda

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Siyah beyazlıların başkanı Adalı, salı günü yaptığı açıklamada “Ole Gunnar Solskjaer ile de bir planlama dahilinde yola çıktık. Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz” derken yönetimin bugün yarın Solskjaer hakkında gündemli olağanüstü bir toplantı yapabileceği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Adalı#Solskjaer

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