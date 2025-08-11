×
Beşiktaş’ta Solskjaer düğmeye bastı! Beş yıldızın biletini kesti

#Beşiktaş#Solskjaer#Gelecek Sezon
Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer, gelecek sezon için planlarında yer almayan isimleri belirledi. Norveçli teknik adam; beş yıldızın biletini kesti.

Kadro yapılanmasına hız veren Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları kadar gidecekler listesi de netleşmeye başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gelecek planlarında yer vermediği isimleri belirledi.

Edinilen bilgilere göre Norveçli teknik adam; Al Musrati, Alex OxladeChamberlain, Milot Rashica, Salih Uçan ve Jean Onana’nın satışına onay verdi. Yönetim, bu oyunculardan gelecek bonservis gelirini yeni transferlerde kullanmayı planlıyor.

Listedeki en dikkat çeken isimlerden biri Milot Rashica. Geçen sezon performansıyla beklentilerin uzağında kalan Kosovalı kanat oyuncusuna Avrupa’dan üç kulüp talip oldu. Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için 8-10 milyon Euro aralığında gelecek tekliflere olumlu yaklaşacak.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Shakhtar Donetsk maçında taraftarların tepkisini çeken Rashica’nın piyasa değeri 6,5 milyon Euro seviyesinde. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 83 resmi maçta 10 gol ve 19 asist üretti.

KONTENJAN RAHATLAYACAK

Chamberlain ve Onana’nın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, orta sahada ciddi bir değişim planlanıyor. Al Musrati’nin satılması halinde yabancı kontenjanında da önemli bir rahatlama olacak.

Salih Uçan ise yerli rotasyonunda değerli bir isim olmasına rağmen, sözleşme durumu ve gelecek planlaması nedeniyle listede yer aldı. Yönetim, bu operasyonla hem maaş bütçesini dengelemeyi hem de yeni transferler için kaynak yaratmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde bu isimlerle ilgili resmi tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor.

