Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş'ta sol beke 22'lik yetenek: Jonas Auer

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş #Jonas Auer
Beşiktaşta sol beke 22lik yetenek: Jonas Auer
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 10:34

Beşiktaş Yönetimi, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarına ilişkin verilen kararı değiştirmek adına girişimlerde bulunurken yeni sezonun kadrosu adına da çalışmalar sürüyor. Beşiktaş, scout ekibinin raporu doğrultusunda yeni sol bek hedefini belirlemiş durumda.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta yönetim, yoğun bir dönemden geçiyor. Şenol Güneş yönetiminde kadro değişimini sürdürmek adına transfer çalışmalarında bulunan Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarına yönelik alınan kararı da değiştirtmek istiyor.

'BU KARAR DEĞİŞMELİ!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Gaziantep ve Hatayspor’un ligden çekilmesi sonrası TFF’nin aldığı kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmaları yönündeki kararına tepkisi sürüyor. Çebi, “Lig devam ediyor. TFF’nin bu kararı değiştirmesini talep ediyoruz, adil bulmuyoruz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Kanal muhabiri Tuna Akdemir’e konuşan Çebi, ligden çekilen takımlara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla ilgili, “Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı almıştır, değiştirebilir. Lig devam ediyor. Değiştirilmesini talep ediyoruz, adil bulmuyoruz. Yaklaşık 7 takımın şu anki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların maçlarının yok hükmünde olması gerektiğini belirtti. 4 takım da kararı doğru bulduklarını ifade etti. Toplantıda olmayan 6 takıma sorulmasına karar verildi. 7 kulüp içerisinde belki 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesinin kısmen zarar görmesine ve bu işten hiçbir menfaat sağlamasına rağmen bu durumun adaletli olmadığını söylemeleri ilginçti” dedi.

Haberin Devamı

Ahmet Nur Çebi konuya ilişkin ek olarak, “TFF diyor ki, ‘31 Mart tarihi itibarıyla, şubat sonunu kapsamak kaydıyla, herhangi bir kulübe bonservis borcunuz olmadığını, oyunculara, teknik kadroya borç olmadığını ve hatta vergi dairesine, devlete borcunuz olmadığına dair belgeler getirin diyor. TFF’ye diyoruz ki ekonomik durum var, bizi biraz vergi konusunda muaf tutsanız falan ‘Olmaz’ diyor. UEFA, ‘Belgeleri getireceksin’ diyor. İyi de UEFA’nın bu durumunu şart olarak kulüplerin önüne koyuyorsunuz da UEFA’nın önünüze koymuş olduğu ‘Ligden çekilen takım olursa, oynamış olduğu maçlar silinir’ hükmünü niye yok sayıyorsunuz” diye konuştu.

Haberin Devamı

SOL BEKTE HEDEF JONAS AUER

TFF'nin kararını değiştirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın milli maç arasında izlediği Jonas Auer’i transfer etmek istediği haberleri dış basında çıktı.

Fanatik'in Avusturya basınından derlediği haberlere göre Rapid Wien'de gösterdiği performansla ilgi odağı haline gelen JONAS AUER'e Beşiktaş'ın da ilgisi var.

Bu sezon 19 lig maçında oynayan Auer, 7 asist yapmayı başardı. Avusturyalı sol bek için resmi görüşmelerin sezon bitiminde yapılacağı belirtildi.

Beşiktaşta sol beke 22lik yetenek: Jonas Auer

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Jonas Auer

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık?

#İçe Kapanık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson