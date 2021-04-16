Beşiktaş'ta şok sakatlık! Atakan Üner'den kötü haber....
Beşiktaş'ın devre arasında Ümraniyespor'a kiraladığı Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu
Ümraniyespor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Atakan Üner'in sol ayak yan bağları koptu.
Beşiktaş sağlık heyetinin, Atakan'ı yarın muayene ettikten sonra ameliyat tarihi hakkında karar vereceği belirtildi.
Ümraniyespor'da bu sezon 12 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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