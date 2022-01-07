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Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam!

#Beşiktaş#Önder Karaveli#TFF
Beşiktaşta sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam

Asbaşkan Kocadağ ile yönetici Bezci, Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı aldıklarını, son sözü başkanın söyleyeceğini ifade ettiler. Önder Karaveli ise her göreve hazır olduğunu belirterek “Kulübümüzün ilerleyen zamanlarda bununla ilgili açıklamaları olacaktır” dedi.

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TFF Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş’ta sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etme ihtimali her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor. Katar’da takımı yalnız bırakmayan futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yönetici Efe Bezci dönüş yolculuğunda hatıra fotoğrafı çektirdikleri Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı aldıklarını ve son sözü başkanın söyleyeceğini ifade ettiler.

SÖZLEŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Önder Karaveli ise dün TRT Spor’a “Beşiktaş A Takım Teknik Sorumlusu olarak mayıs sonuna kadar sözleşmem var. Ben bu sözleşmeyi çok fazla düşünmeden, önemsemeden Beşiktaş adına hangi pozisyon uygun görülürse orada çalışmaya devam edeceğim. Kulübümüzün ilerleyen zamanlarda bununla ilgili açıklamaları olacaktır” diye konuştu

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EMİRHAN GİBİ GENCİMİZ ÇOK

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Karaveli, Emirhan İlkhan için de “Beşiktaş’ta göreve başlamadan önce dikkatimi çekmişti. Verdiğimiz görevi çok iyi yerine getirdi. Çok da hoşuna giden bir bölge değildi ama beklentimizin fazlasını verdi. Emirhan gibi çok fazla oyuncumuz var. Gençler geliyor” dedi

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#TFF

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