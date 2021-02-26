Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ndan maç sonu itiraf! 'Final ayı olabilir'

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Süper Lig'de Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Vida'nın çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ama doktorla henüz konuşmadım. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur.

HER MAÇ ZOR OLACAK

Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak.

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi

ARADAN SONRA KOLAY OLMUYOR

Ara verdik. Aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız.

LİG İÇİN FİNAL AYI OLABİLİR

Nisan ayı, lig için final ayı olabilir. Hedefte olan 4 büyük camia var. Herkesin bu hedefte şansının olduğunu düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz.