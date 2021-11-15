Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup sevinci!

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Beşiktaş'ın Shkupi ile oynadığı özel maçta atılan gollerin mimarı Oğuzhan Özyakup ile hem defansif hem de ofansif görüntüsü ile dikkat çeken Mehmet Topal teknik ekibin yeni gözdeleri oldular.

Sergen Yalçın da iki oyuncunun performansını “Özlediğimiz Oğuzhan’ın Shkupi karşısında izledik. Lider futbolcu olduğunu yüreğiyle sahada hissettirdi. Bundan sonraki maçlarda daha tempolu ve hırslı oyunu ile takıma önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Mehmet Topal da eskisi gibi hem defansif hem de ofansif düşüncesi ile takıma önemli katkılarda bulunacak” sözleriyle övdü.