Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevi bırakması an meselesi

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Şampiyonlar Ligi’ne ağır bir yenilgi ile veda eden Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın kulüpteki geleceği merak konusu oldu. 5-0’lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada istifa sorusuna Yalçın adeta veda eder gibi şu yanıtı verdi: “Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız.

İyi olmak istedik, beceremedik

Bu Şampiyonlar Ligi periyodu bizi hem oyuncularımızı psikolojik olarak, motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu. Geçen sene olduğu gibi kupalar kazanmak istedik. İyi yerlerde olmak isterdik. Şu anki durum itibarıyla bunu beceremedik öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum. Sanırım birkaç sene Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılamayacağız. Çok zor bir organizasyon, kura çekildiğinde de bunu söyledim. Konuşulacak çok şey var. Ancak şu an bunları konuşmak doğru olmaz. İşler kötü giderken bahane üretmek benim tarzım değil. Sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır.”

Güven tazeledi ama başarı gelmedi

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Siyah beyazlılar rotasını lige çevirirken Yalçın’ın görevi bırakmasının an meselesi olduğu ifade edildi. 4-0 kaybedilen Giresun maçının ardından görevi bırakma kararı alan 49 yaşındaki teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile bir toplantı yapmış, istifa krizi aşılmıştı. Ancak Kartal bu görüşmeden sonra ligde Kasımpaşa ile berabere kalırken, Almanya’da ağır bir yenilgi aldı.

SADECE 4 YIL iÇERiSiNDE ZiRVEDEN DiBE VURDU

Katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan Beşiktaş, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı. 2017-2018 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

EN KÖTÜ PERFORMANS

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Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah-beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Siyah beyazlı ekip bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı. Daha önce F.Bahçe -9 averajla tamamlamıştı.