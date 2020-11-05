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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 23:19 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi

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