Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi