Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın 3 hedefi; Mario Mandzukic, Kenan Karaman ve Atakan Çankaya

Siyah beyazlılarda öncelikle hedef lisansları askıya alınan Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin ile birlikte hayal kırıklığı yaratan adem Ljajic ile yolları ayırmak. bu oyuncuların vedasıyla 9 milyon Euro’luk yükten kurtulacak yönetim; santrfora, stopere ve orta sahaya takviye yapacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ligde 2.’liğe kadar tırmanan takımını devre arasında daha da güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlılarda öncelikle hedef lisansları askıya alınan Lens, Douglas ve Mirin ile hayal kırıklığı yaratan Ljajic ile yolları ayırmak. Bu 4 oyuncuyla satılık ya da kiralık olarak vedalaşmak isteyen Kartal, istediğini gerçekleştirebilirse 9 milyon Euro’luk bir yükten kurtulacak ve istediği yerli ve yabancı transferi yapabilecek.

Mandzukic bu kez gelmek istiyor

Sergen Yalçın transferde bir santrfor, bir stoper ve bir de orta saha istiyor. Beşiktaş Yönetimi santrforda transfer çalışmalarını devre arası ve sezon sonu olarak 2’ye ayırdı. İlk olarak şampiyonluğa ulaştıracak golcü arayışı olan Kartal’da yeniden Mario Mandzukic ile temasa geçildi. Boşta olan ve Hırvatistan’da çalışmalarını sürdüren Mandzukic’in de siyah beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. En son 7 Mart 2020’de sahaya çıkan Hırvat golcünün 3 milyon Euro istemesi nedeniyle yaz döneminde transfer gerçekleşmemişti.

Kenan ve Atakan serbest kalıyor

Yönetimin diğer planı da yabancı sayısının azalacak olmasıyla birlikte yerli oyuncularla kadroyu takviye etmek. Alternatifler arasında Kenan Karaman ilk sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf’ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı. Yine sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü’nden Atakan Çankaya da gündemde. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan Çankaya stoper olarak da görev yapabiliyor. Ancak stoper için de arayış sürüyor.

ADEM LJAJIC GiTMEZSE KADRO DIŞI KALABiLiR

Beşiktaş, bu sezon ligde sadece 130 dakika oynayan ve 1.5 ayı aşkın süredir maça çıkamayan Adem Ljajic ile yollarını ayırmak istiyor. Yönetim, ayrılık görüşmelerini yapabilmek için Sırp futbolcunun menajerlerini ve avukatlarını İstanbul’a davet etti. Hem teknik hem de sağlık heyete sakat olduğunu söyleyerek 1 ayı aşkın süredir idmanlara katılmayan Ljajic’e kendisine takım bulması söylenecek.

GENOA iSTiYOR iDDiASI

Takımdan ayrılmaması durumunda lisansını dondurmayı planlayan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, Adem Ljajic’i göndererek yabancı kontenjanında da santrfor transferine yer açmak istiyor. İtalya liginden talipleri olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen en ciddi takımın Genoa olduğu öğrenildi.

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