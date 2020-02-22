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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldızlarına uyarı: "Yeteneğinizi gösterin"

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldızlarına uyarı: "Yeteneğinizi gösterin"
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçında takımına hücum futbolu oynatacak.

Spor Arena / İsmail ER - Geçen hafta 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçı sonrası oyuncularına, “Forvette yeterince üretken değiliz” eleştirisinde bulunan Yalçın, hafta içindeki idmanlarda hücum varyasyonlarına ağırlık verdi.

Özellikle N’Koudou ve Boateng üzerinde duran Yalçın, iki oyuncuya ‘yeteneklerinizi gösterin’ dedi ve santrfor Burak’a pozisyon hazırlamalarını istedi. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının Tahkim Kurulu’na gönderildiğini duyurdu.

Beşiktaşta Sergen Yalçından yıldızlarına uyarı: Yeteneğinizi gösterin

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