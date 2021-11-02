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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi flaş sözler! 'Favori onlar, ilk 2 sıra için...'

#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşta Sergen Yalçından Sporting maçı öncesi flaş sözler Favori onlar, ilk 2 sıra için...

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Sporting'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynayacakları mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Oynadığımız kulvarlardan en zoru ve önemlisi. Oynadığımız takımlar iyi, önemli takımlar. Biz de kendi ligimizin iyi takımlarından biriyiz, geçen sezonun şampiyonuyuz. İyi bir kadro kurduk. Sakatlıklar bizi biraz zorladı. İki maç üst üste aynı kadroyla çıkamadık. 3 maç oynadık ve kazanamadık. Yarın buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çok radikal değişiklik yapacak durumda değiliz. 5-6 oyuncumuz yine yok yarın. Buna şükrediyoruz. 12 oyuncumuz yoktu daha önce.

"İLK 2 İÇİN FAZLA ŞANSIMIZ YOK"

Sporting Lizbon'un favori olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynuyorlar, İstanbul'daki ilk maçı da kazandılar, favori olmaları doğal. Ama biz de iyi bir takımız, yarın inşallah güzel bir sonuç alırız buradan. İlk 2 için fazla şansımızın olmadığını söyleyebilirim.

"KORNERLERE ÖNLEM ALACAĞIZ"

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Sporting takımı iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul'da 3 tane kornerden gol yedik. Kornere kesinlikle önlem alacağım. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlere önlem alacağız.

"İLK YARIM SAATLERDE BİZ POZİSYON YAKALADIK"

İç sahada oynadığımız maçların ilk yarım saatlerine bakarsanız, biz daha fazla pozisyon yakaladık, sonuçlandıramadık. Finali yapamadık. Borussia Dortmund maçında ilk yarım saat pozisyonu yoktu rakibin. İlk pozisyon gol oldu. Devre bitmeden de taçtan yedik o maçta, 2-0 girdik içeriye. Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 girmek zor.

"ŞANSSIZDIK DEMEDİM"

Ben maçlarda şanssızdık demek istedim, siz yanlış anladınız. Başka yere çektiniz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, şanssızlık yaşadık demek istedim, yanlış anlaşılma oldu sanırım daha önce.

"POZİSYON VERİYORUZ AMA..."

Biz pozisyon veriyoruz ama risk aldığımız dakikalarda pozisyon veriyoruz. Maçlara bakarsanız rakipler 30. dakikalarda pozisyon bulmuyor, maçın sonlarında, biz risk aldığımız zaman pozisyon buluyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi

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