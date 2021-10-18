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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Sporting değerlendirmesi: "Şansımızı son ana kadar zorlayacağız"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting
Beşiktaşta Sergen Yalçından Sporting değerlendirmesi: Şansımızı son ana kadar zorlayacağız
İsmail ER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularla Şampiyonlar Ligi analizi yaptı ve ekledi: “Grubumuzda çok takımlar bulunuyor ancak Şampiyonlar Ligi’nde şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Beşiktaş forması altında istediğim ve beklediğim performansı sergilerseniz Avrupa’da yolumuza emin adımlarla devam edebiliriz.”

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Şampiyonlar Ligi'nde yarınki Sporting karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş’ın Avrupa umutlarını devam ettirebilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, ekibi ile gerçekleştirdiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları analizlerinin ardından futbolcularıyla dün Sporting Lizbon maçının değerlendirmesini yaptı.

YETER Ki SiZDEN iSTEDiĞiMi YAPIN

Portekiz ekibinin kolektif oynadığına dikkat çeken Yalçın “Grubumuzda çok iddialı ekipler var ama Şampiyonlar Ligi’nde şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Beşiktaş forması altında istediğim ve beklediğim performansı sergilerseniz Avrupa’da yolumuza devam edebiliriz.

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iNANCIMI BOŞA ÇIKARMAYIN

Başakşehir maçında forma şansı verdiğim oyuncularım toparlanmalı ve takıma katkılarını arttırmalı. Bir şey söylemek istemiyorum. İnandığım
için forma veriyorum. Ve sezon sonuna kadar inanacağım. Sizde bu inancı boşa çıkarmayın” ifadelerini kullandı. Öte yandan siyah beyazlılarda orta alanda yapılan tercihlerden istediği gibi verim alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu konuda büyük kararsızlık yaşıyor. Oğuzhan Özyakup son maçta etkisiz kaldı. Yine de gözler üstünde. Ancak; Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Necip Uysal aynı yer için görev bekliyor.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Sporting

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